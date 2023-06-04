高雄鼓山區今有民眾搭乘旗津渡輪時，發現有東西載浮載沉，後來發現是1具浮屍，警方獲報後，於一號船渠景觀橋下方將人撈起，死者為男性，全身赤裸，身分待查，詳細死因待進一步釐清。

高雄市鼓山區哨船頭船渠4日下午約3點多，一號船渠景觀橋下方，有1具男性浮屍，全身赤裸，年約50至60歲，已明顯死亡，初步檢視無外傷，身分待查中。

據了解，當時是有遊客搭乘渡輪時，發現水上有東西載浮載沉，待回岸上後仔細一看竟是人，趕緊通報警消，詳細狀況待警方進一步釐清。