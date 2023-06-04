水面有東西載浮載沉！ 搭旗津渡輪驚見赤裸男浮屍 17:172023/06/04 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 於一號船渠景觀橋下方將浮屍撈起。（翻攝照片／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鼓山區今有民眾搭乘旗津渡輪時，發現有東西載浮載沉，後來發現是1具浮屍，警方獲報後，於一號船渠景觀橋下方將人撈起，死者為男性，全身赤裸，身分待查，詳細死因待進一步釐清。 高雄市鼓山區哨船頭船渠4日下午約3點多，一號船渠景觀橋下方，有1具男性浮屍，全身赤裸，年約50至60歲，已明顯死亡，初步檢視無外傷，身分待查中。 據了解，當時是有遊客搭乘渡輪時，發現水上有東西載浮載沉，待回岸上後仔細一看竟是人，趕緊通報警消，詳細狀況待警方進一步釐清。 #渡輪 #發現 #東西 #浮載 #旗津 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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