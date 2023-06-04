端午節將屆，「雲林縣齊力產業文化藝術發展協會」結合節慶與愛心，在口湖鄉福安宮廣場舉辦「彩粽飄香、慶端午、包愛心、送關懷」活動，利用南瓜、抹茶、芋頭、火龍果、紅藜等食材製作5色彩粽，除推廣雲林農特產外，也將美食送給偏鄉弱勢家庭，提前歡度佳節。

齊力產業文化藝術發展協會4日邀集社區大學學員、協會成員，共同製作750顆5色彩粽與弱勢家庭分享，縣府社會處處長林文志、縣議員黃文祥、多名村長參加這項愛心關懷與行銷在地農產活動，希望結合傳統節慶，融入在地農漁產業，推動產業創新與文化藝術。

協會理事長丁芓圻表示，協會致力透過舉辦各種活動，齊力匯聚雲林農漁產業、文化藝術能量，同時推動產業創新灌注發展新動力，此次製作5色彩粽，以天然食材為傳統粽添加色彩，不僅口味更多元，大家吃粽子時也會更有樂趣，開心迎端午。

林文志表示，協會在端午節前辦理彩粽飄香關心弱勢與長輩，推動社區文化產業，尤其5色彩粽非常有創意，把各種在地農產入菜，突破民眾對一般肉粽印象，不僅看起來漂亮，吃起來也美味健康，同時藉此推動食農文化、關懷弱勢，非常用心。

林文志說，雲林縣全國老化指數排行第2，縣府非常重視各項福利措施推動，全縣迄今已開辦160個食堂，同時結合科技推出多元守護失智老人的穿戴設備與方案，辦理「失能老人親屬照顧津貼」，就是要妥善照顧弱勢長者。

林文志指出，全國各縣市社會福利面向考核，雲林縣111年度全國第4，非六都第1，未來縣府將持續與企業團體合作，打造雲林成為高齡者幸福宜居的健康城市。