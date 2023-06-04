泰國男星Billkin、PP Krit因演出BL劇《以你的心詮釋我的愛》走紅，被粉絲暱稱為「BKPP」CP，今（4日）晚將在台北國際會議中心（TICC）舉行粉絲見面會，一早接受台媒聯訪，透露連在泰國都沒有雙人合體辦過見面會，初體驗就獻給台粉，不曾來過台灣的Billkin說：「想去看一些旅遊景點、吃食物，特別想吃火鍋。」PP雖曾私下來過台北旅行，但工作的話也是初次，他表示：「之前在泰國有見到台灣粉絲，這次來非常興奮，聽說他們也有為我們燈箱應援，真的很感謝 。」

Billkin（左）、PP Krit首度雙人合體舉辦粉絲見面會。（陳俊吉攝）

2人在合作前早因為在同個補習班而認識，已有7年的情誼，被問到誰先主動搭話？雙方默契互指，都不承認是先開口的一方，後來Billkin自招是他主動攀談，笑曝因為PP用了一些「小手段」引起自己的注意，PP聽到後立刻回：「你也不一定要來找我啊！」不忘補充「後來也因為知道會進同個公司，就有繼續互動下去」，並稱「已經不知道我們這樣的關係要去哪裡找，人生中有這樣的朋友真的很幸運，如果10、20年後還可以繼續下去，我會很開心。」Billkin也說他們不只工作上是好夥伴，私下也是好朋友，互相支持的方式隨著年紀也有不同。

Billkin（左）、PP Krit已有7年的情誼。（陳俊吉攝）

提到彼此的優點，Billkin甜讚PP，「他非常有自己的個性跟想法，一直不斷帶給我新鮮感，隨著時間的推移，也愈來愈有自信」，很開心看到他站在舞台上更加發光發熱，不僅如此，私下也相當討人喜歡，「他很會為他人著想，非常有同理心，幾乎每天都有貼心的小舉動，所以跟他相處起來真的很舒服」。PP則直誇Billkin可以把很多事情處理好，是個完美主義者，生活和工作上都是很會計劃的人，細節也會做到最好，更不忘灑糖稱「我看到Billkin一直努力增進自己，如果問我想在見面上看到怎麼樣的他，我想看到每天一樣都這麼可愛的Billkin。」

Billkin（左）、PP Krit有計畫要推出合唱曲。（陳俊吉攝）

2人為了這次見面會的歌曲討論很久，也一直有在討論要出一首合唱曲，因為是同個工作團隊，會互相丟點子，「在計劃中，有好消息會再跟大家說。」至於對彼此音樂的看法，Billkin說自己很喜歡PP的歌，「他每個作品背後的細節，都有把自己的個性和品味表現出來，像是〈Fire Boy〉和〈猶豫〉等歌都有把他的氣勢展現地淋漓盡致。」PP也讚Billkin新EP中的5首歌他都很喜歡，「他真的花了很多時間在作品上，把自己的故事跟感受非常鮮明地呈現給聽眾」。