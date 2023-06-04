民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，4日啟程訪日本東京，晚間出席由「日本國會窗口」主辦、東京台灣商工會、世界華人工商婦女企管協會日本分會協辦的「柯文哲前市長來日參訪懇談會」，柯文哲發表1.5小時的演講，隨後接著晚宴，現場約有6、70名台僑相挺。僑務委員會僑務委員林裕玲說，台商會很支持民眾黨立院黨團總召邱臣遠，而邱又是民眾黨，大家一定會支持民眾黨。

此次僑宴主要是由民眾黨立委邱臣遠居中牽線，林裕玲說，現場場地有限，報名時間很短，5月中旬才知道，5月30日就截止，場地限制只能5、60人 但有7、80人報名，邱臣遠是世界台商會的祕書長，因為邱做立委後，幫台商會發聲，爭取很多台商的需求，做得很好，所以台商會很支持總召，「而總召又是民眾黨，當然我們民眾黨這塊一定會支持。」

民眾黨主席柯文哲訪日僑宴6、70人相挺。（楊亞璇攝）

林裕玲指出，僑界裡面跟台灣內部一樣，有自己喜歡的黨派，可是大家來者是客，「你來我們就歡迎」，這裡也有國民黨的人會來聽、民進黨的人也會來聽，只要從台灣來的政治人物，僑商界都是非常歡迎的。對於傳出今日僑界偏藍色彩嚴重，林裕玲否認稱，沒有、不是偏藍，認為組成是「中間層」。

一名台僑受訪時表示，因為柯文哲擔任台北市長時做很多事情，所以想看柯文哲未來選總統路上，會有什麼想做的事，僑胞都很想理解這部分，也期望看到柯文哲對於日本的看法。

邱臣遠表示，今天因為場地受限關係，現場應該是有70多位，很可惜因為場地受限，有一些想要參加的朋友沒辦法參加，這次時間的安排上比較趕一點，但是現在來做相關影像紀錄也都可以在在相關的臉書上看的到。

邱臣遠說，這次非常感謝日本的僑界、僑領，還有台商先進，他自己本身就是世界台灣商會聯合總會的前祕書長，也是世界台灣商會聯合總會的名譽青商會長，都是他的好朋友，大家都非常支持，感謝大家的參與，不管當立法委員還是台商，推動國會外交跟台日友好，都是他最重要的工作。