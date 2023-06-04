多年來不斷自稱是俄羅斯總統普丁生母的普提娜（Vera Putina）在貧困中去世，享年97歲。普提娜生前受訪時稱普丁是私生子，童年不幸，這可能是導致普丁做出殘忍行為的原因。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，普提娜生前受訪時指，她年輕時與有婦之夫、俄羅斯維修工人普里瓦洛夫（Platon Privalov）誕下普丁。其後她與名為格奧爾基（Georgi）的男子交往，帶着普丁在格魯吉亞貧窮小鎮梅特西（Metekhi）生活。

普提娜說，格奧爾沒打普丁，但也毫不掩飾對他的厭惡。格奧爾基有時一整天都不與普丁說話，常常威脅說他會把普丁趕出家門，甚至真的試過在冬天將赤腳的普丁趕出家門，好心的鄰居看到後會收留他。普提娜稱，相信這對繼父子的關係令普丁變得冷酷無情、性格內向，最終導致他將憤怒和痛苦發泄到動物身上。她指普丁小時候會用彈弓來射鄰居家的雞。

普提娜還提到，她因為貧困，在普丁年僅10歲時就將其送人。據説，普丁10歲時搬到俄羅斯奧喬爾市（Ochyor）與祖父母一起居住，就再也沒回到普提娜身邊。儘管普丁從未公開承認傳聞，但普提娜出示了一些據說是普丁兒時的照片。《每日郵報》指出，照片裡的兒童與普丁有著驚人的相似之處。

《太陽報》指出，從普提娜家中壁櫥鎮找到的資料顯示，「弗拉基米爾·普丁（Vladmir Putin）曾於1959年到1960年在一所鄉村學校註冊，出生於格魯吉亞，而不是俄羅斯。」據悉，普提娜本周去世時，她已經60年沒有與普丁聯繫過。格魯吉亞消息人士向《太陽報》證實，普提娜已經去世，並被安葬在她的家鄉梅特西。

普提娜於1999年首次提出這一說法，然而，普丁曾在自傳中寫到，他是在聖彼得堡出生，父母為斯皮里多諾維奇（Vladimir Spiridonovich）、謝洛娃（Maria Shelomova）。普丁還提到，父母都在1990年代死於癌症。然而，這位俄羅斯領導人的童年細節卻仍是個謎。關於「普丁生母」傳聞，克里姆林宮也駁斥了這些說法。普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）此前表示，「這個故事不是真的，它根本不符合現實。」