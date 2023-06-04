客委會訂每年6月4日為「六堆日」，由客委會主委楊長鎮及十二鄉區長與六堆大總理後代共同見證六堆宣言，藉以展現地方文化價值，攜手共創在地富庶豐饒且文化底蘊深厚的六堆。

六堆歷史從史實紀載，第一次保鄉衛土的戰役是在康熙六十年的農曆五月初十、西曆為六月初四豎旗堵禦，組成聯防組織；為感恩共同為六堆土地付出的人、事、物，及緬懷為付出辛勞的先祖們，因此訂每年6月4日為「六堆日」。

六堆日十二鄉區共同簽署合作宣言，打造六堆品牌。(客發中心提供)

客委會與高屏縣市政府及六堆12鄉區公所延續2021年起共同升起六堆300紀念會旗，今年再次於六堆各地同步升起六堆旗，展現六堆客庄12鄉區的向心力。

今年特由12鄉區長進行「六堆共同合作宣言」簽署，將共同推動四項重大任務，包括「凝聚六堆共同體意識」、「推動六堆客語發展」、「深化六堆文化根基」及「打造六堆品牌」，並於儀式後至竹田六堆忠義祠祭祀，感念及緬懷為這片土地付出的先祖們。

楊長鎮表示，六堆組織健全，是南部客家的在地力量，對中央推動客家政策來說，這就是一個非常強大的基層力量，在宣言之後，各鄉區將共同推動客家的語言，共同推動「六堆」這個地方品牌行銷，輪流主辦六堆運動會，互相學習，是非常珍貴且重要的無形的文化資產。

六堆客家文化園區為響應「六堆日」辦理各項特色活動，包含客庄特色DIY體驗活動、親子彩繪六堆、健走活動、在地社區團體表演及客庄行讀活動等，透過六堆日讓來自全國民眾認識客庄文化及特色產業，期望六堆在地資源相互支援，共同打造六堆品牌。