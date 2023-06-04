喊面對遺憾、歷史傷痛 侯友宜：自由人權是進步價值 @ChinaTimes

新北市長侯友宜4日出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，會場湧入破千人，氣勢滂薄，「凍蒜」聲響徹。侯友宜表示，擁有的信念一生不變，用性命顧中華民國、顧台灣的安全，讓子孫在台灣成長。

侯友宜出席「團結挺侯大會」，破千人參與，侯友宜一到場就被民眾簇擁，高喊「凍蒜」、「台灣隊長等」，歡呼聲雷動。

侯友宜致詞時指出，他這一代看到上一代因為戰爭造成傷害，很辛苦把他們養長大，不希望下一代因為國際問題走入戰爭，讓他們這代的打拼都沒有。唯有安全，才可以讓後代繼續拚。他擁有的信念一生不變，用性命顧中華民國、顧台灣的安全，讓子孫在台灣成長。

他說，嘉義人認真打拼，默默做事、認真做事。希望中華民國團結向前走，國家永遠至上，超過黨派、族群和你我，台灣囡仔顧台灣。侯友宜並與在場所有嘉義鄉親立下約定，明年1月13日一定當選第16任中華民國總統，彼此之間約定永不改變

總會長劉輝雄則說，嘉義人堅定支持同鄉，過去有人說嘉義人不挺嘉義人，這哪有可能，嘉義人會站出來挺嘉義人。前警大學長蔡德輝說，侯友宜接地氣又很實在，總統就要選侯友宜，嘉義人要挺家己人。

挺侯大會活動最後，劉輝雄贈予侯友宜捕手手套，象徵捍衛家園，捍衛台灣和捍衛中華民國，手套簽滿幹部對侯友宜的祝福與期待，希望侯友宜為台灣打拚，明年高票當選總統。