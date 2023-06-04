夏天游泳旺季將至，許多游泳池業者陸續開放室內外游泳池供民眾運動使用，各縣市開始辦理轄區內公、私立游泳池查核作業，不過桃園去年泳池查核合格率卻僅有79.17％，為六都之末，甚至低於全台平均89.05％。對此體育局回應，往年被列為不合格的2家業者已分別於去年底、今年初停業，至於其他不合格的狀況均已通知限期改善並實施複查。今年將查核28家泳池，將加強查核救生員證照及法定配置人數。

據體育署資料顯示，111年度公私立游泳池查核合格率，台北市98.72％、新北市100％、桃園市79.17％、 台中市100％、台南市97.22％、高雄市100％。桃園去年查核24家泳池，其中有5家停業中，其餘19家中有5家未合格，分別為大園運動中心、楊梅運動中心 、日本伊藤萬游泳學校（中壢車站校）、國立中央大學桃園市中壢區中大游泳池及國際綜合運動館中正店，導致合格率僅有79.17％，居六都之末。

體育局指出，國際綜合運動館中正店及大園運動中心，這2家游泳池往年被列為不合格，不合格的項目皆多達9項，已分別於去年下半年與今年上半年結束營業。其他游泳池的不合格原因，多為公共安全申報有需改善項目，均已通知限期改善並實施複查，若仍未改善的狀況，將依規定裁罰。

體育局表示，桃園目前公私立游泳池總計有31家，分別為公立游泳池12家、民營游泳池9家、大專院校附屬游泳池4家及飯店業附屬游泳池6家，今年預計查核28家泳池。

教育部體育署今年請各縣市加強查核救生員證照及法定配置人數，因此也將列為重點查核項目。體育局坦言，疫情期間，運動產業受不小的影響，救生員人力不足已是全國普遍性的問題。經市內初查，發現有2家泳池業者有救生員人數不足情形，尚缺1名救生員，已請業者補足人力或適度調整開放面積，以維護泳客安全，此外也已向體育署反映相關情況。