民進黨連日爆發性騷醜聞，引發各界關注，台灣興起一波「＃Me Too」風，勵馨基金會譴責，這次性騷風波，各政黨都有，半斤八兩，不要再為了自己面子把受害者壓下去，請趕快端出法律、諮商的資源。婦女新知則指出，國內申訴管道太過複雜，要求中央政府全面檢討，建立單一窗口，簡化申訴管道。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，性騷的本質就是權力關係的不對等，受害者通常都被出手對象視為「不敢說的人」，被性騷者當，因擔心付出很大的代價，或即使告訴主管或同儕，可能也只得到「這是職場的一部分」回應，乾脆隱忍。

覃玉蓉指出，國內性騷法因應場所校園、職場和公共場所，各有不同法規，分別適用性別平等教育法、性別工作平等法、以及性騷擾防治法，兵分三路。例如同一個個案，上班時遇狼爪用性平法，下班後則是性騷法，「法源太多，常常連律師或是法官都搞不清適」，一般的民眾肯定更難理解。

覃玉蓉表示，申訴管道太複雜，多數人根本不清楚，呼籲政府應好好檢視，建立申訴的單一窗口，簡化流程。

勵馨基金會顧問紀惠容直指，這次不只是民進黨，包括國民黨、民眾黨、台灣激進各政黨都有性騷擾事件，大家都半斤八兩，每個政黨都要好好檢討，為何不能讓受害者的正義被伸張？為何不能按照法令處理？要讓受害者辛苦隱忍？

紀惠容表示，當大家不再沈默，就應該立即讓加害者繩之以法，這次台灣的＃me too力量才能被長大，呼籲每個政黨，多站在受害者立場提供服務，包括法律、諮商的資源，應立刻端出來，協助他們得到公平正義。

另外，許多雇主或老闆甚至不知道，當員工發生性騷擾事件時，是有應對的責任，即使案件尚未成立，仍可立刻要求分開或隔離，若雇主一副關我什麼事的樣子，勞動部可開罰。

覃玉蓉表示，許多人遇到性騷擾的第一時間都是嚇到，不知道該如何反應，她鼓勵受害者勇敢表達，「遇到這件事情絕對不是你的錯，覺得不舒服，就是你的感受，任何人都要尊種，自己也不用質疑。」