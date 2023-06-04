口罩禁令鬆綁後，民眾容貌焦慮加深，牙齒整不整齊，成為在意的外貌問題之一。根據一項大型調查發現，國內近5成民眾有「咬合不正」的困擾，牙醫師則提醒，齒列問題除了會影響外觀、臉型，有蛀牙、呼吸和吞嚥等風險，不可輕忽。

一項由牙套品牌進行的調查發現，有超過7.4萬名有牙齒矯正需求的民眾，統計發現，超過48％民眾有「咬合不正」的口腔困擾，其次依序為輕微歪斜(39％)、齒列擁擠(26％)、牙縫問題(17％)。

樂晨牙醫診所牙醫師吳幸芸說，包括戽斗，上下牙齒咬不起來的開咬、錯位咬合的錯咬，都屬於咬合不正的一種。診間就曾收治一名30多歲的女性，某次聚餐時，突然被朋友仔細端詳，接著跟她說「妳下巴好像歪歪的」，讓她整個驚呆，日後在就醫時跟牙醫師提起此事，經檢查發現，確實是因咬合不正，長期使用左側牙齒進行咀嚼，導致臉真的有點歪。

吳幸芸說，咬合不正多易讓民眾習慣用好咀嚼的那側來咬食物，長期下來影響顎骨發育，進而使臉型不平均，出現所謂的臉歪、下巴歪的情形，不只如此，還可能影響牙齒清潔、呼吸與吞嚥。

大部分的齒列問題，都能透過牙齒矯正改善。吳幸芸醫師表示，牙齒矯正主要分傳統矯正和隱形矯正；俗稱「大鋼牙」的傳統矯正，透過拉線來移動牙齒，治療週期較短，能處理大部分的齒列問題，但也因此導致治療期間的不適感較重；至於隱形矯正，則先透過3D口腔掃描，客製化多副透明牙套，透過不停更換牙套來完成矯正，比較沒有外觀影響，不適感也較低，但因可隨時脫戴，需要病人有足夠自制力和自律性，才能達到足夠佩戴時數，否則易拉長治療週期。

吳幸芸也提醒，放任咬合不正不處理，就容易臉型不平均，出現臉歪、下巴歪情形，甚至還可能影響牙齒清潔，出現蛀牙、也會出現呼吸與吞嚥問題。