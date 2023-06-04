賴生家屬取得急診急救照片，其注射點滴是左手非右手。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中五億高中生同婚登記兩小時後離奇於配偶住處墜樓身亡，高大成二次驗屍在其右手發現3處4針孔，懷疑他被注射氯化鉀等藥物致心臟急速麻痺；唯此說遭檢方駁斥，指賴生因急救曾施打針劑，高大成今（4日）指出，只要取賴生針孔周邊皮膚組織化驗可釐清，家屬希望他能陪同該案法醫進行遺體複驗。

擁有超過五億房地產的18歲賴姓高中生，5月4日被人發現和夏姓地政士助理同婚登記兩小時後離奇於夏男住處墜樓身亡，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成受家屬委託協助釐清死因，他二度到殯儀館驗屍，在賴男右手發現3處4針孔，經取得賴生救護送醫、急診病歷、照片，他到院體溫37.5、血氧降至35％、CO2濃度正常，懷疑賴男先被迷昏再注射氯化鉀等藥物造成心臟麻痺致死。

對此，檢方指稱賴生右手針孔是醫護人員有對他施打針劑，不排除是在送醫救治時導致，至於其身體是否有毒物反應則必須等檢驗報告作為證據。

賴生家屬也公開死者當日送醫畫面，高大成解釋，賴生打點滴是左手非右手；但他也強調不想落入口舌之爭，重點是找真相、找死因，他和家屬都希望爭取可以和檢方一起再次複驗遺體。

高大成也透露，據悉賴生死後抽血電解質未有異常，這也是他認為該手法恐怖之處，但目前家屬已同意取賴生針孔處皮膚組織化驗，如果有電解質異常，就能證實是生前被注射氯化鉀或磷酸鉀等藥物至心臟麻痺猝死，賴母委任律師許哲維也證實，日前已遞狀增加8項證據調查，其中一項就是化驗皮膚組織。