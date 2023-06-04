抹布水煮麵？知名牛肉麵遭外送員踢爆「噁心一幕」 業者回應了（翻攝自爆怨公社臉書）

牛肉麵是許多台灣人熟悉的國民美食。一位外送員今（4）日爆料，台北北投區石牌某家牛肉麵店出現驚人一幕，店員拿著抹布擦拭檯面後，竟直接在煮麵區擰乾擠出抹布水，影片曝光後引發熱議。對此，業者澄清是麵水更換前的動作，反控外送員抹黑，不過外送員卻強調，「我有完整總時長約12分鐘的影片」，歡迎店家對質，而台北市衛生局也透露將派員到場稽查。

外送員在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他今日中午到牛肉麵店取餐，不料等待店家備餐時，竟看到店員用抹布擦拭完桌面後，直接在煮麵區擰乾抹布，其中的髒水全都落入麵水，「看到的當下只覺得反胃噁心」，未來他不會再到該店用餐。

店家表示店員在清潔檯面、加入抹布水後，已經更換麵水，且已經報警、店裡有監視器畫面。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，店家回應，這根本是外送員亂抹黑，「事實上我們店員是在做換水的動作，才用抹布把檯面上做清潔」，之後麵水已經更換，「如果不相信我們！我們店裡有監視器！我們也已經報警了！」

外送員則進一步說明，雖然影片顯示是2020年9月1日14時許，不過他實際上是今日接近12時到店，只是因為密錄器太久沒用時間設定跑掉，強調「我還在等店家製作我要外送的餐點，絕不可能是準備休息的清潔工作，而且這家店下午也有持續營業」。

店家Google評論遭到大量負評洗版。（翻攝自Google）

針對店家回應，外送員也透露，「你要我把後續用同一鍋水煮麵燙小菜的影片一次全部呈現？」，強調自己只是因為影片拍到店員正臉，受限個資法才只PO上精華畫面。目前店家Google評論已遭大量一星負評洗版。

據《三立新聞網》報導，台北市衛生局食藥科科長陳怡婷透露，將派員到場稽查，若確認店家有違規事實，會要求限期改善，若仍持續違規狀況可依《食安法》處6萬到2億元罰鍰。