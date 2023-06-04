男星劉畊宏與周杰倫是多年好友，近年來他舉家移居至大陸，並化身直播主，以主打在家也能健身的方式跳起自創的「毽子操」，因而爆紅，吸引不少粉絲追蹤。而近期劉畊宏一條廣告的價碼曝光，短短20秒的影片要價60萬人民幣(約新台幣259萬元)，消息曝光後，在陸網上引發討論。

近期隨著6月18日大陸購物節的到來，不少平台的主播紛紛摩拳擦掌的準備迎接一波商機，而商家們也在尋覓適宜的直播人選，以獲得最好的廣告效益。不過據陸媒《北京商報》報導，大陸今年廠商們與網紅的合作成本普遍升高，對了壓低廣告成本，部分廠商轉而將目光放在中小型的網紅身上。

據悉，以粉絲數量多寡為報價金額的級距中，粉絲數量逾30萬的直播主報價在人民幣1至10萬（約新台幣4至43萬）以內，而百萬粉絲以上，則報價超過數十萬人民幣。其中，在抖音上擁有約6937萬粉絲的劉畊宏，報價為人民幣60萬元。

消息釋出後在陸網上引發討論，不少網友對著個金額感到驚訝，紛紛留言寫下：「感覺偶像過得比平民好尚不知幾百倍」、「努力的人就是會有收穫，現在的報價是他付出辛勞換來的，市場肯定他的價值」、「感受到什麼叫做社會的參差」、「不過有這樣的報價也是市場能接受的，一個願打一個願挨，也不能說誰對誰錯。」