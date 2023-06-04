新北市烏來福山今日上午11許發生溺水意外，在信福路15公里處有3位民眾在急流泛舟，要從上游扎孔溪泛舟至南勢溪，結果途中其中1名28歲林姓男子的橡皮艇翻覆，隨後便失去蹤影，另2名友人趙女、吳男則沒有受傷，趕緊請附近釣魚民眾協助報案，但下午受到山區大雨影響，搜救被迫暫停。

據了解，林男及友人趙女、吳男今日相約到烏來泛舟，3人各自操作1艘橡皮艇，從福山一號橋出發，但在上午11時30分左右，在北107縣道15公里處附近，林男船艇遭溪流沖刷翻覆，隨後林男便消失在溪流中，而趙女、吳男沒有受傷，趕緊上岸請附近民眾協助報案。

搜救人員發現林男的藍色橡皮艇，但是沒有發現人員蹤影。（警方提供）

警消接獲報案後，出動消防4分隊、1中隊、1大隊共28人、15輛車於現場搜救，搜救人員搜索至今尚未發現林男，但烏來山區下起大雨，導致溪水非常湍急，並有雷電情形，加上天色昏暗，搜救行動已於下午5時30分暫停，預計明日上午再繼續搜救。