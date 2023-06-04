改編自日本同名暢銷漫畫的影集《神之雫》由日本男神山下智久與法國新銳女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）搭擋演出，播出後在爛番茄網站上罕見獲得極高的好評，拿下專業影評人100％新鮮度以及廣大觀眾的100％新鮮度，劇中為了爭奪世界知名葡萄品酒家的龐大遺產與酒莊，2人需展開三回合盲飲對決並通過考驗，被網友譽為「品酒版《繼承之戰》」，而劇中橫跨日本與法國兩地演出，以味覺與記憶的層層堆疊所呈現的細節與美感，也讓影評盛讚「令人陶醉的搭配」。

山下智久近年來成功進軍國際，陸續演出參演好萊塢電影《玩命大臨演》、HBO美劇《極地闇殺》等，這次為了飾演世界知名葡萄品酒家的養子兼得意門生角色「一青」，也下了不少功夫做足準備，將角色刻畫得深入細膩。山下智久表示，因為競爭對手卡蜜擁有敏銳的嗅覺及味覺，自己只能靠著減肥，讓嗅覺與味覺變得更加靈敏，因此刻意減重5、6公斤，除此之外，不僅在日本花了40小時上課研究葡萄酒，到了法國拍攝地後，更是頻上餐酒館嘗試美食與美酒的搭配，也請教當地酒莊老闆習得相關知識，因此得以將複雜的釀酒學以及品酒專業呈現得如此輕鬆優雅。

山下智久（右）與芙洛兒潔芙莉爾搭擋演出《神之雫》獲好評。（Apple TV＋提供）

當被問到出道26年，為何能夠一直努力向前、不斷提升自我時，山下智久苦笑表示「我不知道如何停下來」，稱自己想嘗試許多事情，總是想把各種感官、常識、文化融入到自己身上。而最大的動力還是龐大的粉絲群們，在他的整個職業生涯中給予他無條件的愛，「只是想回報粉絲們一些東西，這是我持續在這個行業工作的最大動力。」《神之雫》已完結，全季共8集可上Apple TV＋ 收看。另外，山下智久也將為主演新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，與女主角新木優子一同在本月25、26日來台出席特別放映暨粉絲見面會。

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