民進黨性騷連環爆，國民黨立委傅崐萁也被媒體人指控性騷擾。國民黨立法院黨團總召曾銘宗痛批，國民黨團年初提案，要求行政院檢討性騷擾通報機制，卻遭民進黨反對。民進黨立委范雲則反酸，國民黨提案抄襲行政院新聞稿，「世界級笑話」。曾銘宗4日炮轟，「什麼是笑話？誰在講笑話？」調出影片就知道是誰反對。

新北市長侯友宜4日出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，曾銘宗也陪同參與。曾銘宗怒批，立院國民黨團提案，要求行政院檢討性騷擾通報機制和相關法規，並於1月19日公開表決，民進黨卻全部按燈反對，「什麼是笑話？誰在講笑話？」可以調影片看看誰在反對，請他站出來接受各界檢視。

至於傅崐萁也被爆出性騷，曾銘宗指出，黨中央、傅崐萁都已發表看法，對於各界要求進一步調查，國民黨團也贊成，希望不要各說各話，進一步調查還原當時情況，愈快調查愈好。

而侯友宜也表態，望黨中央啟動調查，卻被解讀為「侯傅大戰」。曾銘宗駁斥，一點常識都沒有，講這種話的人不希望調查嗎？說這些話的人才需要調查，第一個先調查，莫名其妙。面對問題坦然面對，國民黨沒有黨派，而是事實和調查的問題。