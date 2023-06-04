高樹河堤發生重大機車車禍，2男子當場沒有生命跡象。(屏縣消防局提供)

高樹河堤發生重大機車車禍，2男子當場沒有生命跡象。(屏縣消防局提供)

屏東警消4日下午4時4分接獲民眾報案指出，高樹鄉廣福大橋附近河堤邊發生機車車禍事故，消防局共派遣4車、8人前往救援，現場發現2名男性已無生命跡象，正送醫搶救中，事故原因仍待警方釐清。

警消指出，現場為多台機車車禍，一名年約30歲男子現場已無生命跡象，隨即送往大新醫院急救；另名40歲男子頭部撕裂傷、左腿開放性骨折，同樣沒有生命跡象，被送往屏東基督教醫院急救。

另外還有3名男子分別為手骨骨折、身上多處擦挫傷，分別送往屏東醫院及寶建醫院救治，警方正釐清車禍發生原因。