高樹河堤嚴重機車車禍 2男當場失去生命跡象 17:492023/06/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高樹河堤發生重大機車車禍，2男子當場沒有生命跡象。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高樹河堤發生重大機車車禍，2男子當場沒有生命跡象。(屏縣消防局提供) 高樹河堤發生重大機車車禍，2男子當場沒有生命跡象。(屏縣消防局提供) 屏東警消4日下午4時4分接獲民眾報案指出，高樹鄉廣福大橋附近河堤邊發生機車車禍事故，消防局共派遣4車、8人前往救援，現場發現2名男性已無生命跡象，正送醫搶救中，事故原因仍待警方釐清。 警消指出，現場為多台機車車禍，一名年約30歲男子現場已無生命跡象，隨即送往大新醫院急救；另名40歲男子頭部撕裂傷、左腿開放性骨折，同樣沒有生命跡象，被送往屏東基督教醫院急救。 另外還有3名男子分別為手骨骨折、身上多處擦挫傷，分別送往屏東醫院及寶建醫院救治，警方正釐清車禍發生原因。 #車禍 #高樹 #河堤 #屏東 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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