苗栗縣照南國中9年級學生姚宥米，天生罹患腦性麻痺，雖然行動不便，但她勇敢挑戰自我，曾獨力完成3公里的迷你馬拉松、泳渡日月潭，3年前還是小學生時，就獲得總統教育獎。升上國中後，不僅參與社會關懷議題，更遠赴丹麥參加國際腦麻競速車競賽，拿到3面金牌，她正向樂觀面的故事，讓她今年再度獲得總統教育獎。

姚宥米雖然患有腦性麻痺，但她仍勇敢樂觀邁開步伐前行，不向命運低頭，始終以正向樂觀的態度面對人生的各種挑戰。她就讀國小時，在父母親支持下，父親姚宗元為她規畫走訪千所國小、百里挑戰計劃，幫她靠著助行器挑戰走訪全台國小，藉此鍛鍊復健，也增廣見聞。

因為先天疾病，讓她行動不便，承受難以體會的復健辛勞，但姚宥米總能將痛苦轉化成樂觀情緒，2019年在就讀竹南國小時，也獨力完成3公里的迷你馬拉松，過程中顫抖的雙腳，仰賴助行器1步1步向前行，在眾人鼓舞下邁向終點；隔年她更成功挑戰泳渡日月潭，並獲得總統教育獎肯定。

如今升上國中的她，仍舊帶著燦爛笑容，用自身的力量感染其他人，讓身邊的人都她就像小太陽一般，所到之處都帶著陽光。身為弱勢的她，更用自身經歷積極投入社會公益，曾參與CRPD身心障礙者權利公約第2次國家報告國際審查會議、參與立法院「身障運動平權」公聽會等，為身障兒童發聲。

姚宥米也不斷挑戰自我，2022年更遠赴丹麥參加國際腦麻競速車競賽，一口氣拿到該賽事U16RR1組60、100、200公尺3面金牌，成為亞洲第1位獲獎選手。其不向命運低頭的生命故事，讓她今年再度獲得總統教育獎。

縣長鍾東錦、照南國中校長吳俊秀表示，擁有面對逆境時的勇氣及克服困難的毅力，足堪為所有學子的表率，其奮鬥過程更是令人欽佩與感動，宥米不僅為自己的人生開闢出更寬廣的道路，同時更展現關懷大眾的熱情，能夠再度獲得總統教育獎實至名歸。