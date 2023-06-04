民進黨近期爆發多起性平事件，有網友發現，內政部長林右昌妹妹、畫家林宛姿發文提到，若她爆料遭性騷狂約的事，不知死多少人，更強調不是民眾黨和國民黨，「所以我才這麼客氣！」引發熱議。對此，林刪除原文後另外發文澄清強調，是有綠營支持者騷擾她，但不是民進黨員。

有網友3日在PTT政黑版發文表示：「林右昌的插畫家妹妹剛在臉書說如果她也爆料性騷擾、狂約的事不知道會S（意指死）多少人，有人留言說如果是國民黨、民眾黨的就快點給他們死啊，不過林右昌妹妹說，不是，所以她很客氣沒爆」。對於網友在政黑版的發言，林宛姿也隨即在臉書發文稱：不是欸，她說不是某某黨，但對方也不是民進黨員啊，不要亂編故事好嗎，自己是不是要講國民黨和民眾黨支持者也騷擾糾纏過她。

林宛姿強調，自己真的不是很想這樣講，但剛看到政黑版亂發瘋，她實在受不了，「告訴你們啦！對，騷擾過我的有民進黨支持者，但不是黨員喔拜託蛤，然後你以為你們支持的黨多清高啊？一堆不同黨派的還不是騷擾我！」

粉專「綠查錶」今(4日)在臉書PO出林已刪文的留言區截圖，當林自曝曾被性騷狂約，有網友留言問「有民眾黨跟國民黨相關人對妳性騷？若有直接爆出來不用客氣」，但林宛姿回說「不是，所以我才這麼客氣！」綠查錶驚呼：不是藍也不是白那就是【＿】啦！相忍為哥？大局為重？

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