佛光山文化院院長、國際佛光會世界總會暨中華總會理事依空法師，6月3日在惠中寺2023未來與希望系列講座，以「把心找回來」為題，善用譬喻，妙語如珠，啟發大眾從佛經中關於「心」的闡述，結合禪門公案、自身經歷及生活小故事，找到人人本具的真心，現場及線上同步聆聽有8443人。

現場近700位聽眾聆聽講座。（圖／惠中寺提供）

現場近700位聽眾聆聽講座。（圖／惠中寺提供）

「一般人錢包、手機、孩子、鑽石戒指丟了，都知道要找回來。但有一樣東西丟了，卻不知道要去找，甚至不知道已經遺失了，那樣東西就藏在生命內部當中。」就是人心，到底心是怎樣丟掉的？又要如何找回來？

依空法師表示《大乘起信論》裡，「一心開二門」，所謂「二門」，指「心真如門」與「心生滅門」。意即每個人與生俱來，都有一顆與佛同等的「真如心」，那是清淨無染、永恆不滅的佛性，這就是我們生命的本體，稱為「心真如門」。另一則是邪的、惡的、壞的、染的「心生滅門」。

關於心意識，唯識學提到「阿賴耶識」，天台宗講「一念三千」，華嚴宗有「遊心法界」，禪宗則講「明心見性，即心即佛。」依空法師闡述了心的譬喻，心如猿猴、心如盜賊、心如工畫師、心如國王、心如工廠、心如源頭，心如主人，心如犢牛。心的造作會產生貪嗔癡慢疑等煩惱，對人事物有錯誤的見解及成見。

講師依空法師（左）與佛光山中區總住持覺居法師（右）合影。（圖／惠中寺提供）

佛光山中區總住持覺居法師（右）致贈結緣品予講師依空法師（左）。（圖／惠中寺提供）

依空法師指出，學佛最重要的就是學正確的知見，而最難調伏的是我們的心。如何找回忘失的真心？依空法師引用朱熹〈觀書有感〉：「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊；問渠那得清如許，為有源頭活水來。」他說，生命如水，讓心常常接受活水新知、新的觀念，淨化身口意，生命才能日新月異，生生不息。

提到心的障道十二因緣，依空法師引用星雲大師著作《維摩詰經》表示，心門打開，光明才能進來，並以人間佛教「治心十法中」所說，以喜捨對治貪婪心，以慈悲觀對治瞋恨心，以不淨觀對治淫慾心，以般若觀對治愚癡心，以數息觀對治散亂心，以念佛觀對治懈怠心，提供對治身心煩惱的法門。

依空法師也分享無際大師的「心藥方」：好肚腸一條、慈悲心一片、溫柔半兩、道理三分、信行要緊，中直一塊、孝順十分、老實一個，陰騭全用、方便不拘多少。以此作為修心的參考，更期勉大家在生活中要學習看破、自在、放下，要承擔，不要負擔，把真如自性找回來。