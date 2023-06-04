為強化消防及義消人員體能並促進彼此情誼，新北市政府消防局上午在三峽區紫微天后宮，辦理112年消防及義消人員暨眷屬登山健行祈福活動，並由朱惕之副市長代表侯友宜市長於主殿主持祈福祭祀，祈求四時無災、合境平安。

朱惕之副市長代表侯友宜市長於主殿主持祈福祭祀，祈求四時無災、合境平安。(新北市消防局提供)

紫微天后宮為北台灣地勢最高的媽祖廟，也是著名觀光勝地。侯友宜市長常前往參拜，香火鼎盛，三峽地區早期是台灣重要茶葉產區，環山步道是茶農踩踏出來的小徑，後經農會及天后宮等單位整修，串連成為環山步道，沿途林木蓊鬱，登上嶺頂觀景台，可眺望台北盆地、觀音山、大屯山區、大文山地區，天氣晴朗時最遠更可以遠眺汐止及平溪等地，視野開闊，使人重溫昔日茶業盛況。

朱惕之特別感謝所有消防同仁及無私奉獻的救災義消、防宣義消及救護義消們的努力。(新北市消防局提供)

朱惕之特別感謝所有消防同仁及無私奉獻的救災義消、防宣義消及救護義消們的努力。(新北市消防局提供)

朱惕之表示，新北市是全國人口最多的縣市，各類型災害、火警、救護等等包羅萬象，依據2023年《遠見》發布縣市長施政滿意度調查結果，侯友宜市長蟬聯第四度5星評等，其中消防項目與公共安全為六都第1名，滿意度最高，朱惕之副市長特別感謝所有消防同仁及無私奉獻的救災義消、防宣義消及救護義消們的努力。

本次登山健行活動祈福人數達1,200人，除參拜祈福，亦能加強消防、義消團隊工作士氣及鍛鍊體魄，同時增加彼此間與眷屬情感交流，凝聚團隊的向心力，守護平安，讓新北市民安居樂業。