往返台灣本島與馬祖之間的交通客輪「臺馬之星」，2日晚間從基隆港出發前往馬祖，沒想到3日清晨4時許卻傳出故障拋錨，船上389名旅客卡在海上漂流，直到交通部派拖船協助將臺馬之星拖回馬祖，乘客才結束12小時海上驚魂。對此，連江縣交通旅遊局今（4日）表示，航行硬碟已交由運安會調查，若通過財團法人驗船中心檢驗，預計6日基隆載客開往馬祖。

載有389名乘客的臺馬之星，2日晚間10時從基隆港開往馬祖，其中到南竿204人、到莒光12人、到東引173人。據了解，搭乘臺馬之星旅客，除了馬祖鄉親與遊客外，還有南、北竿及東引的收假官兵以及第1次搭船的新兵。

臺馬之星原本預計3日上午6時抵達馬祖，結果在凌晨4時許發生故障事故，船隻在距離馬祖約30海里處漂流。根據交通部航港局了解，這起事故是船上供電系統發生異常，導致主機無法運轉而失去動力造成。

航港局清晨6時許接獲消息後，協調連江縣政府派出拖船協助，上午10時左右才與臺馬之星會合，協助將船拖到馬祖，最後臺馬之星在下午3時許抵達南竿福澳港，旅客在下午4時許陸續下船，結束12小時的海上驚魂。

連江縣交通旅遊局表示，今（4日）午已抽換航行硬碟，舊的硬碟交由運安會攜走調查，下午1時許由北航進行海試，下午2時40分通過測試，另外，晚間9時30分不載客回基隆，5日若通過財團法人驗船中心檢驗，預計6日基隆載客開往馬祖，恢復載客。