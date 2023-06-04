Giloo紀實影音平台舉辦「Giloo Fest第一屆眾籌提案大會」將於8月12、13日登場，首創邀請全球影迷贊助新銳短片導演，從全球343件短片企劃中脫穎而出，紀錄短片十強與劇情短片十強的導演們將在線上提出短片企劃提案，決選評審團將選出劇情短片暨紀錄短片各2位得主優勝，將各獲獎金9萬台幣，全球贊助人參與線上提案大會後，也將票選出Gilo Fest社群大獎，優勝冠軍將獲30萬台幣大獎。

目前已經公布10位決選評審名單，劇情短片組有《人選之人：造浪者》黃健瑋、監製李耀華、編劇簡莉穎、編劇吳洛纓、導演蕭雅全；紀錄片組則有陳珊妮、資深剪接師暨監製廖慶松、導演沈可尚、導演楊力州、非營利媒體《報導者》總編輯李雪莉。入選劇情短片10強的作品，議題符合時事又富創作觀點，如陳彥宏導演的《斥子》邀請北影最佳男配角林鶴軒、北影最佳新演員蔡嘉茵與金鐘影后楊麗音，將母子親情修補歷程，巧妙結合都更與選舉議題，轉化成自省。由邱志宇主演懸疑活屍短片《四牲六道》用偽紀錄片形式，結合台灣計程車行車紀錄器與警方密錄器，拍下真實恐怖的災難場景。

此外，Giloo講堂於6、7月舉行，林君陽導演、金百倫監製線上開講。6月11日首發講堂由華文創內容業務總監袁支翔主講提案指南；7月1日邀請到《人選之人-造浪者》、《疫起》導演林君陽主講電影創作與製作的協調；7月2日則邀請到《當男人戀愛時》、《關於我和鬼變成家人的那件事》監製金百倫，主講電影行銷；高雄電影館館長暨雄影資深策展人黃晧傑將分享「如何讓你的短片被看到」。