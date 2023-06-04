台中一名男子阿麟（化名）去年到男友人A家中烤肉，席間A男的妹妹喝醉欲回房休息，未料阿麟見狀竟溜進A男妹妹房間，趁機強迫發生性行為內射。台中地院審結，依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，阿麟2022年9月間，受高中同學A男的邀約到其家中烤肉，一群人一起烤肉喝酒，席間A男的妹妹喝醉，走回房間休息，未料阿麟見狀便尾隨A男妹妹走在同樓層，趁機潛入其房間，利用A男妹妹無法抗拒之際，脫下其褲子與內褲，強行射精在A男妹妹體內，過程中A男妹妹稍微恢復意識但無力反抗，清醒後告訴女友人，由女友人轉知其家屬報警處理，全案才曝光。

台中地院審理時，阿麟坦承所有罪行，法官指出，阿麟到別人家作客，卻為了滿足個人慾望，藉著被害人喝醉無法抗拒之際乘機性交得逞，已經嚴重影響了被害人的身心健全發展，實在不該，考量阿麟已與被害人達成調解，酌情後依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，另須接受4場法治教育。可上訴。