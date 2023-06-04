俗話說一樣米養百樣人，有些人個性低調，不喜歡張揚，有些人卻希望得到外界更多的關注，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座害怕被忽視，所以動不動就刷存在感，其中獅子座虛榮心較強，一有機會就想抓住他人目光；至於巨蟹座則是因為內心缺愛、沒有安全感，所以渴望從中得到認可。

▍獅子座

獅子座天生自帶傲氣，無論是自尊心或是虛榮心都很強，一旦被人忽略就會覺得沒面子，因此一有機會就會不斷刷存在感，聚會時永遠都是最活躍的那一個，想方設法將自己的優點最大化，成為人群中閃耀的焦點。

▍雙子座

雙子座活潑熱情又能說會道，無論和誰相處都能快速打成一片，從來沒有他們炒不熱的場子，是典型的社交達人。加上雙子座好奇心極強，熱衷於探究許多新奇事物，並且不吝於和人分享，逮住機會就往人多、熱鬧的地方湊一腳，盡可能彰顯一下自己的亮點。

▍牡羊座

牡羊座有濃濃的表現欲，越是人多的地方，他們就越想展現自己，加上討厭被人冷落，一旦察覺自己被忽視，就會想方設法出風頭，吸引大家注意，好像只有如此，自己才有存在的意義。

▍巨蟹座

巨蟹座極度缺乏安全感，為了得到別人的認可，他們在生活中習慣扮演「老好人」的角色，不吝於向他人伸出援手，有時為了討好別人，寧可委屈自己，似乎只有得到別人的肯定，才能證明自己的價值。