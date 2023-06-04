桃園市今天發生一起急產救護案件，有名28歲的產婦40周羊水流出，撥打119請求幫助。桃園市消防局茄苳分隊趕抵現場時，發現孕婦已經生產，且發現新生兒有臍繞頸情形，趕緊協助排除，所幸母子送醫後都非常平安。

消防局第一大隊茄苳分隊隊員王志淙、胡家勝等4名救護人員接獲趕往現場，到場時孕婦已產出胎兒，在檢視新生兒狀況時，發現有臍繞頸、發紺及無肌張力的情形，立即協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激，新生兒開始嚎啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，救護人員以治療巾包覆新生兒避免產生失溫情況，立即送醫後母子均安。

桃園市今天有名孕婦在家中急產胎兒。（桃園市茄苳分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

救護人員指出，經歷過自然產且生過越多胎者，越容易發生急產，產道在生產後會較為鬆弛，子宮頸有擴張過較初產婦更容易發生急產，經產婦在分娩之前有時無明顯陣痛，常誤以為便意，如廁時就產下胎兒。

出勤救護人員王志淙表示，若發生居家危急生產情況，最重要的就是保護胎兒，觀察新生兒有無臍繞頸、呼吸窘迫情形，並用乾淨浴巾包裹、立即通報救護車在最短時間內將母嬰送至醫院急救處理。茄苳分隊分隊長洪榮蔚也提醒，院外急產有感染及大量出血等風險，產婦若有落紅、破水、陣痛等產兆出現，務必盡速送醫。