通霄鎮白沙屯拱天宮是全台重要信仰中心之一。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，是全台宗教盛事，每年湧入大批香客，廟方考量進香信徒逐年增加，近日斥資3.25億元新建第2香客大樓，並將設置膠囊旅館，來滿足背包客需求。

白沙屯媽祖徒步進香活動，每年隨香信眾屢次新高，今年更突破10萬人大關，創下歷史新高，除進香期間參拜信眾多，平時也常有信徒前來祈求平安，為此廟方投入3.25億元，規畫興建第2香客大樓。

拱天宮總幹事陳春發表示，新蓋的香客大樓面積約480坪、4層樓建築，為能提供更完善的設備，服務信眾與旅者，嚴格評選施工廠商，由甲級營造業者負責香客大樓建案，預計需要2年工程，屆時也會在1樓設置膠囊旅館，供給背包客需求。

陳春發說，新的香客大樓造價不斐，光是建造工程就要花費3億多元，加上硬體設施預估要花4億多元，主要是考量到虔誠信眾到廟裡拜拜時，香客大樓總是1位難求，周邊旅館又少，因此盼提供香客更優質的環境，取之於社會也回饋社會。