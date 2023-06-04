演歌雙棲的藝人李沛綾4日帶著15歲兒子與5歲女兒一起出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」，被問到延燒多日的性騷擾話題時，李沛綾坦言自己也有過這類不舒服的經驗，除了公車之狼，也遇過暴露狂！

李沛綾回憶，學生時期要換2班公車去學校，公車上永遠擠滿了人，大家前胸貼後背，一站就是1小時，「我還傻傻的，覺得奇怪，怎麼臀部後面一直有東西在磨擦，那時候還不懂，才高一而已，就一直覺得怎麼好像有一隻手跟在我的屁股後面，我怎麼移動，手就在那裡，後來發現是一個男生，我很慌，又不知道該怎麼辦，只好默默一直走到旁邊，他又一直尾隨在後面，那真的很恐怖！」

還有次是她下課走在要回家的路上，遇到直接把衣服脫下來，全身脫光光的暴露狂，「面對這種，我就是不理他，趕快離開就好，可是面對那種尾隨在後面，手一直觸摸的，因為年紀小，被摸了好幾把，，當下真的會不知道該怎麼辦才好」。

李沛綾帶著一對兒女與演員王燦一起出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」。（鄭任南攝）

李沛綾說她從女兒2歲就開始教，到現在還是常常提醒，「要讓她知道，不管是男生、女生，都不要讓人家觸自己的摸身體，玩遊戲也是，在學校活動如果必須牽手是OK，但私底下跟同學、朋友出去玩，或者在公園玩，就不要玩觸摸身體、擁抱的遊戲，只要是會觸摸到身體的都不可以，我很明確讓她知道，只有爸爸、媽媽，我們可以這樣觸摸，我還說包括表哥、表弟都不行，都不能觸摸，這真的很重要，因為孩子不懂，我都有先打預防針，畢竟女孩是要更小心！」

李沛綾與甄莉都帶著兒女與王燦、無尊、造型師梵緯、網紅那對夫妻的Kim及女兒妮妮，一起出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」。（鄭任南攝）

至於15歲的兒子，因個性很古意，她很怕他被騙，「我都跟他說以後不要談一次戀愛就陷下去，好擔心，因為我兒子是很單純，看他在台上耍寶、吹薩克斯風，但他的個性很單純善良，很怕他被女生騙，以後可以的話，多談幾次戀愛沒關係，他很容易心軟，還沒交過女友，他比較憨厚，才讀高一，讀書還滿忙，我們有聊過，最好是大學再開始交，但這個我也不能控制，有遇到喜歡的可以一起分享，我們可以一起聊，分享怎麼愛與被愛。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。