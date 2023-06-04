幾乎消失在眾人眼前的國民「天才中史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），還沒有準備重回投手丘，根據《華盛頓郵報》報導，史崔斯柏格因為嚴重的神經損傷，可能危及大聯盟職業生涯。

2019年奪冠賽季後，史崔斯柏格只出賽了8場，上一次登板則是在去年6月10日，隨後就接受了胸廓出口症候群手術，今年春訓未上陣，並在開幕戰當天就被擺進60天傷兵名單，據一位相關人士表示，史崔斯柏格目前的計畫是全面停止投球工作，看看是否能控制住神經問題，但狀況並不樂觀。

19年是史崔斯柏格最具代表作的賽季，33場先發中拿下18勝、送出209局領先國聯，自責分率是水準內的3.32，來到季後賽中更是大殺四方，36.1局自責分率僅1.99，世界大賽登板2場對陣太空人都拿下勝投，合計14.1局掉4分，最終獲選世界大賽MVP。

該季過後，國民送上7年2.45億美元合約續留史崔斯柏格，如今已成為賠本生意，根據4位知情人士指出，由於史崔斯柏格的年紀和豐富傷兵史，保費支出會相當高，因此國民並沒有在這筆合約投保，也一致認為這份失敗合約，將會影響球團未來的補強動作。