大陸女星白鹿（本名：白夢妍）以平面模特的身分進入演藝圈，簽約知名編劇于正旗下後主演多部作品《周生如故》、《長月燼明》等等，近年熱度不斷上漲，受到許多粉絲喜愛，前陣子白鹿因失言風波遭網友熱議，近日她出道前的照片被外流，與現在精緻的外型不太一樣，引起網友討論。

近日網上流傳一張白鹿出道前的舊照，照片中白鹿頂著鍋蓋瀏海，還綁著麻花辮，五官看起來十分清秀，笑起來露出一口牙齒，小虎牙非常明顯，牙齒似乎有些亂，她穿著紅條紋上衣和白裙，狀態相當樸實。有網友表示：「白鹿現在大笑起來感覺牙口也很亂 」、「明星的造型師化妝師真不是一般人能當的 」、「這變化也太大了 」、「她是不是整牙了！」、「以前好普」，不少白鹿粉絲則留言「火到你們天天發」、「酸死你啦」、「你再帶白鹿你試試」、「素人也好好看啊，我喜歡就行了，就像我不喜歡你全家一樣」、「好清純啊之前的照片好漂亮呀」。

前陣子羅雲熙和白鹿主演的電視劇《長月燼明》播出，部分觀眾認為劇情和人設有漏洞，叛國和審判女二的劇情引起部分觀眾不適，認為該劇編劇厭女和雌競，讓劇中女性角色為了爭奪男性資源互相攻擊。接著有網友挖出白鹿近年的採訪，她曾多次發言：「我是個男孩子」、「我本身比較排斥娘的東西」、「我真的就是個男人，大家都知道」，接受採訪時被問到會讓大家喜歡自己演的CP的原因，白鹿回答「女霸總和小奶狗的故事，然後後期又變成男霸總和小母狗」。

這些言論曝光後立刻引起網友討論，白鹿資訊站發布聲明，表示經白鹿委託已請律師，將針對網上對白鹿的侮辱、虛假等訊息提起訴訟，不料卻引起部分網友反彈，質疑白鹿用法律禁止網上不利於她的討論。白鹿隔4天在微博上發聲：「我的確沒有用恰當的方式表達自己的觀點和想法，給大家帶來了不適，我深感抱歉。這次大家的批評對我是一個很重要的提醒，以後會更加嚴格約束自己言行，避免使用不恰當、不尊重的詞彙。」許多粉絲則在底下鼓勵，紛紛表示「謝謝妳的自省」，但仍有網友不買單質疑她是先發律師函處理，事情壓不住了才道歉。