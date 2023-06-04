有著「國民姐夫」之稱的具俊曄近日受邀上小姨子小S(徐熙娣)主持的節目，在其中分享許多有關他與大S(徐熙媛)之間的種種故事。誰料，具俊曄在其中透露大S身體虛弱後，有網友挖出過往大S的美白方法，抨擊其是「自食其果」，在網路上掀起一番討論。

近期具俊曄登上節目《小姐不熙娣》，在其中除了被同場來賓YouTuber「小朗爸」曝光韓國人對他的印象相當好的消息外，被問及與大S的種種相處故事時，具俊曄也相當大方地透露：「大S身體很虛弱，不能走太多路」，而他也願意讓大S過著「茶來張口，飯來伸手」的生活。雖然此舉被小S吐槽姐姐只是「懶」而以，才沒那麼誇張。但消息傳至陸網上，卻引發一陣討論聲浪。

有網友挖出過往大S登上綜藝節目的片段，畫面中可見，大S為了美白，不惜服用抗凝血劑，並透露其副作用：「它讓你沒辦法凝血，稍微磕一下碰一下就很容易瘀血、瘀青。」而網友們也也針對大S「我只要聽到白這個字，我就吃了。」的發言，紛紛留言抨擊。

有不少網友認為大S身為公眾人物，不正確的美白觀念恐會帶壞其粉絲，紛紛留言：「大S作為公眾人物，不應該宣揚這種美白方法吧」、「感覺這就像是有些畸形的白瘦幼的審美觀念。」此外，也有部分網友認為大S是因為服用抗凝血劑才會使身體有些虛弱，留言抨擊：「她就是這樣才搞壞身體，自食其果」、「女孩為了美真的不擇手段。」不過，也有人幫大S緩頰，表示：「啥玩意說的那麼嚇人，只是口服藥，很多醫美診所給消費者祛斑就是使用這個。」