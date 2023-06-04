韓國財閥鬥爭復仇爽劇《財閥家的小兒子》由宋仲基、李星民、申鉉彬主演，去年播出在韓國榮登電視劇收視冠軍，最高收視率達到26.9％，如今更傳出將製作第2季，講述李星民飾演的會長陳養喆過往身世，從年輕時白手起家，一步步創建了集團帝國的過程。據悉，因為原作小說中並無此段內容，所以故事將會是全新打造，原作者山景也會參與劇本企劃和相關會議，對此，製作方則回應：「很多人對第2季給予高度關注，目前正在考慮各種方案，但還沒有進行具體的討論。」在這之前大家可先重溫第一季，近日也將在台灣電視台首播。

李星民「超齡」演出霸氣會長，強大氣場與精湛演技令人驚艷。（東森提供）

李星民飾演順洋集團會長「陳養喆」是劇中靈魂人物，從經營碾米廠起家，一路讓順洋集團成為韓國第一財閥，並在半導體市場有獨佔地位。54歲的李星民「超齡演出」霸氣會長，憑著強大氣場與精湛演技驚艷眾人，網友甚至讚他吸睛程度超越宋仲基，是讓該劇爆紅的最大功臣。李星民其實在20年前還是黃晸珉、宋康昊片中的無名臨演，劇場出身的他一心追夢，好不容易拿到電影《馬拉松》配角角色，畫面全被剪光，但他不氣餒客串無數角色，終於成為觀眾熟悉的「綠葉」，後來陸續憑藉韓劇《未生》和電影《北風》知名度漸增，今年不負眾望以《財閥家的小兒子》成為新科百想視帝。

宋仲基久違回歸小螢幕分飾2角，原是順洋集團未來資產管理組長「尹炫優」，重生後意外回到1987年，成為順洋家最小的孫子「陳導俊」，這個看似無害的老么，靠著擁有未來記憶的能力獲得財富，暗地卻籌謀一場馬拉松式的復仇大計，替前世的自己與家人報仇。現年37歲的宋仲基戲裡化身大學生，凍齡外貌當起大學新鮮人毫無違和，他藉《財閥家的小兒子》再創事業高峰，今年更升格人夫與爸爸，與新婚妻凱蒂將迎來第一個孩子，宋仲基日前受訪表示，成為一名父親是他人生中最重要的事，坦言既興奮又擔憂，現階段他除了以家庭優先，也期望在事業上有更多突破，多賺點奶粉錢。

申鉉彬飾演反腐敗調查部副部長「徐旻渶」，致力調查順洋集團的內幕。（東森提供）

申鉉彬2010年以電影《難兄難弟》出道，隔年就獲得百想藝術大賞新人獎肯定，憑過人仙氣受封「潤娥和申敏兒的混合體」，還因此被欽點成為「神的女人」，不時飾演男神妻子的角色，連玄彬和車勝元都是她的「前夫」。這回在《財閥家的小兒子》飾演反腐敗調查部副部長「徐旻渶」，致力追查順洋集團的內幕，因常穿一身黑衣被稱為「陰間使者」。宋仲基與申鉉彬原是對立關係，在他重生後兩人以大學生身份偶然相遇，輾轉成為戀人，2人的愛恨情仇更是一大看點。

《財閥家的小兒子》明（5日）起，每週一至週五晚間9點在東森戲劇台播出。