由泰國恐怖片名導阿迪烈普提（Adirek Phothong）執導新片《幽魂娜娜：重生》，繼《淒厲人妻》後，再度將「娜娜」搬上大銀幕， 不過顛覆以往形象，找來新生代演員普萊詹塔甘（Ploy Janthakan）化身「歷代最驚悚娜娜」，從癡情等待的人妻角色，搖身變成嚴懲不忠與背叛的凶猛厲鬼，而以往多飾演神明、鬼魂等非人角色的影壇小清新麥普蘭塔（Mai Prangned）這回則出演與男主角間互有情愫的重要角色，在電影中遭遇一系列恐怖經歷，挑戰心理極限。

傳說中娜娜是個挺著孕肚等待丈夫自戰場歸來的人妻，怎料還未等來丈夫，就因難產母子俱亡，儘管屍體已被埋葬，娜娜的靈魂卻仍停留在家中等著丈夫返鄉。堅貞的愛情故事近年不斷被改編搬演，使娜娜悲情的形象深植人心。不同過時至今日，「娜娜」已成為當地興旺的民間信仰，除了請求保佑愛情順利和身體健康外，也有許多當地人會在買樂透前去娜娜祭壇求明牌，男性則會在當兵抽籤前請求娜娜保佑，在《淒厲人妻》中飾演娜娜丈夫的演員馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）就曾抽中免除兵役的黑色籤，讓這則傳說更加廣為流傳。

《幽魂娜娜：重生》故事描述馬克的妻子蒂娜身懷六甲，厄運卻悄聲降臨，一名搶匪闖入家中性侵並襲擊了她，導致肚子裡的孩子流產。正當馬克和警方對搶匪身分一籌莫展時，他們的周遭開始發生一連串詭異事件。將於6月30日在台上映。