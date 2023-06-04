許多人和另一半交往到一定程度時，都會和對方家長見面吃飯。一位女大生近日和男友家長見面、吃飯，地點選定在一客套餐要價千元的高級餐廳，她為了避免不好意思，也準備了價位相近的伴手禮。沒想到最後付帳時，男友爸媽竟表示不會幫付她的錢，又收下了她送的伴手禮，讓女大生感到相當傻眼，貼文曝光後引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，她一直以為見家長吃飯時，長輩請客是種約定成俗的習慣，她和男友都屬於年收至少500萬以上的中高收入家庭，兩人都是大學生，平時相處是AA制。當天男友爸媽剛好有空、主動要男友帶她一起出席吃高級料理，原PO一開始覺得不好意思被請客，還特地準備了價位差不多的伴手禮。

原PO提到，當時席上4方互動相當正常，不過男友爸起身結帳時對男友媽使了個眼色，之後男友媽就向男友表示，「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊？」她只好邊假笑邊說明自己有錢付；雖然男友說要幫付錢，但男友媽卻提起男友曾說兩人相處是AA制，最後原PO既把自己的餐費付清，還送出了伴手禮。

對此，許多網友紛紛回應，「看來未來真的嫁過去，婆媳問題紛爭應該會不少」、「惡婆婆警報」、「這家庭有病吧？正常基於禮貌都會請客啊…」、「對方家長不太走俗成禮數，感覺也很小器，吃這頓飯真是辛苦妳了」；原PO則透露，她和男友是真心相愛，學歷、家世背景都很相當，且所學科系未來大概都能經濟獨立，因此兩人討論後決定會視情況和原生家庭斷乾淨。