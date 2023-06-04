民進黨近日被爆出一連串性騷擾爭議，綠營側翼也反擊檢視藍白陣營性平事件。其中，過去任職柯文哲任內台北市政府發言人、現為民眾黨北市議員的黃瀞瑩也遭波及，指稱3年前她在北市府被騷擾，但柯沒道歉還說「只是工作摩擦」，竟有網友狠酸她「吞忍求上位」。黃瀞瑩回擊：「難道在你們眼中，我錯在不夠勇敢？」，怒喊「我只想問，為什麼到現在，錯的人還會是我？」痛批外界別將自己的遭遇淪為政治惡鬥工具。

「學姐」黃瀞瑩2日轉發臉書粉專「布狸貓一言堂」的發文，該文提到「黃瀞瑩當年在台北市政府遇到性騷擾事件，民眾黨黨主席柯文哲沒有道歉，反而指稱『那個只是工作摩擦而已』，呵呵...」，並標註強調「學姐選擇就這樣算了」，還在留言區酸「她就這樣吞了」，更有網友留言譏諷她「吞忍求上位…吞忍換和平」。

「難道在你們眼中，我錯在不夠勇敢？」黃瀞瑩說，不符合外界心中的勇敢，就該被形容成吞忍求上位？「不符合你們口中的價值，就該被諷刺為吞忍換和平？」她指出，3年前的這個案子，後來送進了性騷擾防治委員會，歷經1個月的調查程序，「我只想問，為什麼到現在，錯的人還會是我？何時你們滿口的仁義道德，變得如此廉價與隨便？」

黃瀞瑩強調，「我不是你們政治攻防的玩具，更不是你們製造對立的玩偶！」她只希望有朝一日，自己的名字不會再跟他人綁在一起，成為新聞標題；只希望從今以後，自己的遭遇不會再被斥責「就這樣算了」，淪為政治惡鬥的工具。

黃瀞瑩直言，就算自己沒有外界口中的勇敢，但至少她還有為自己反擊的勇氣。「期待台灣社會有真正追上性別平等的那一天！」