根據外媒報導，軍驅逐艦及加拿大護衛艦6月3日由南向北通過台灣海峽時，一艘中共軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。前海軍艦長呂禮詩表示，美國現在可以服勤的艦艇只有295艘，可是解放軍數量已超越375艘，他不禁說，「我們真的要跟對岸一戰嗎？」

呂禮詩今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，雖然很多人認為這是國際航道，可是對中國大陸來講，這叫「抵近偵察」。他去年曾在台大發表一篇論文，曾提及2020年大陸演訓，是「武裝海島、鞏固近岸空防」， 2021年則是「反低空破防、嚇阻抵近偵察」，現在我們看到的就是這個狀況。

呂禮詩指出，很多台灣人說，美軍到時候一定可以及時援助台灣。但美國現在可以服勤的艦艇只有295艘，共軍的數量則已超越了375艘，而且持續在下水餃。我們真的要跟對岸一戰嗎？還是有其他更好的方法。

另外，針對大陸一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，呂禮詩表示，RC-135拍照的是副駕駛，他們早知道殲-16要從右側的方向過來，所以直接拿照相機拍。RC-135上當然有其他的可見光或是紅外線裝備可以拍，因此，他們可能故意要展示駕駛員操縱感抖動的狀況。