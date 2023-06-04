「2023雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑」，經連續3天賽事4日成績揭曉，水洗組由「松芝園」葉枝燈以86.19分拿下特等獎，其他處理組由「花囍田咖啡莊園」謝宗霖以85.06分獲得特等獎，現場大批熱愛咖啡民眾聞香而來，搶先一嘗古坑咖啡甘醇芬芳令人陶醉的好滋味。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林咖啡種植面積約60公頃，年產量約64.27公噸，縣府與古坑農會合作，持續輔導產地生產安全且精品級的咖啡，咖啡產銷履歷面積逐年攀升，每年更透過生產管理、後端加工、萃取、感官品評等課程，致力培養具潛力咖啡農，讓喜愛國產咖啡民眾藉由平台學習新知，也讓相關農友與業者在生產及後製加工技術上有顯著提升。

縣農業處處長魏勝德說，本次共有77件生豆參與評鑑，品質都相當卓越，各級單位多年的輔導及咖啡農用心精進生產技術，讓古坑咖啡品質的提升有目共睹。

評鑑主審楊明勳指出，本次評鑑競爭激烈，評鑑團隊由專業烘豆師及6名具公信力的感官評審組成，依據SCA美國精品咖啡協會標準規範，透過乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評等10項進行評分，在嚴謹評審過程中選出進入決選的產品，這些進入決選的生豆，可說是精品中的精品。

得獎名單：水洗組特等獎「松芝園」葉枝燈；頭等獎「嵩岳咖啡莊園」郭章盛、「古峰咖啡」賴彥合；金質獎「永舜咖啡莊園」蘇甘永、「松芝園」葉枝燈、「永舜咖啡莊園」蘇甘永。

其他處理組特等獎「花囍田咖啡莊園」謝宗霖；頭等獎「嵩岳咖啡莊園」郭章盛、「花囍田咖啡莊園」謝宗霖；金質獎「永舜咖啡莊園」蘇甘永共2件、樺瑞咖啡莊園。