原本與SpaceX「飛龍2號」( Dragon 2)競爭的波音公司「星航線」(Starliner)載人太空船，還是無法形成競爭壓力，又現現更多問題，使得首次載人任務必須順延。

美聯社報導，波音公司和美國NASA在上周四宣布了這個挫折消息，原本預計在今年7月要實行首次載人飛行，並且已經指定2名太空人前往國際太空站，但是行程又遠遠落後於計劃。

包括降落傘的繩索問題，以及去年無人空載試飛出現的其他問題，都沒有完全解決。官員們表示，這些問題早在幾年前就已被發現。

至於「星航線」能否在年底前試飛，波音計畫經理納普畢( Mark Nappi)表示：「我覺得應該可以，但是很抱歉，我沒有被授權給出具體的發射日期，畢竟發射日期必須視問題何時解決才能確定。」

據納普畢的說法，降落傘包的問題是它的保護線束不符合耐高溫標準，有被引燃的風險；降落傘繩索的設計強度也不足以滿足安全標準，有可能被扯斷。

納普畢說：「這些測試早在多年前就被提出，但我們忽略了那些結果，這本可以更早發現。」

2011年，太空梭(space shuttle)退役後，美國失去了載人上太空的能力，聘請波音公司和 SpaceX 公司來研發合適的載人太空船以往返國際太空站。經過10年的研發，SpaceX漂亮的完成任務，現已完成 10 次載人飛行，其中3次為私人飛行以及太空旅遊。然而，NASA出資的波音星航線太空船卻表現極差，至今都沒能夠載人飛行。