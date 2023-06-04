🚨 BREAKING: Karim Benzema LEAVES Real Madrid. Official statement confirms club and player decision. #Benzema pic.twitter.com/633WRATTYP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

法國射手本澤馬（Karim Benzema）與皇家馬德里的合約本季到期，傳出他可能將加盟沙烏地球隊伊蒂哈德，如今（4日）球團正式宣布本澤馬離隊，結束14年的皇馬生涯。

皇馬坐擁C.羅納多（Cristiano Ronaldo）、本澤馬和貝爾（Gareth Bale）前場三劍客，成為2010年代最可怕的攻擊線，三人合體為皇馬奪下4座歐冠冠軍、1次西甲冠軍，在C羅與貝爾相繼離隊後，本澤馬成為絕對進攻主力，為皇馬出賽647場比賽，攻進456球、212次助攻，在皇馬隊史射手榜中僅次於C羅。

本澤馬入選2022年世界盃法國陣容，不過卻因傷缺席整個賽事，甚至與總教練德尚（Didier Deschamps）出現摩擦，本澤馬因此宣布不再披國家隊戰袍，回歸俱樂部後，本澤馬本季進球效率不復以往，也是導致皇馬在西甲聯賽、歐冠雙線失利的主因。

皇馬被傳出對英超2位中鋒肯恩（Harry Kane）、哈維茲（Kai Havertz）展現極高興趣，似乎也是為本澤馬的離開鋪路，沙烏地球隊伊蒂哈德因而見縫插針，據傳開出2年1億歐元的大手筆合約，對於35歲的本澤馬來說根本沒有理由拒絕，下賽季有機會與老戰友C羅在沙烏地賽場上競技。