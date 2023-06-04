藝人李沛綾與甄莉4日帶著各自兒女，與王燦、無尊、造型師梵緯、網紅那對夫妻的Kim及女兒妮妮，一起出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」，力挺顱顏孩童！患有妥瑞症的藝人無尊透露，小時候曾因同學不了解病症而被嘲笑，但他並未因而自卑，反而正向看待，認為讓他們了解自己的生理狀況，可以獲得更多同理心。

李沛綾與甄莉帶著各自兒女，與王燦、無尊、造型師梵緯、網紅那對夫妻的Kim及女兒妮妮，一起出席「喜歡自己！親子野餐派對」，力挺顱顏孩童。（鄭任南攝）

王燦透露，因家裡務農，小時候爸媽經常不在身邊，他的衣服沒有常常洗，加上放學還要幫忙牽牛，餵豬、餵羊、做家事，身上有味道，同學會排擠他說「你不要過來」，還在桌上用粉筆畫一條線，說不可以超過此線，甚至參加課外教學，他沒有零食餅乾，想跟同學要一塊來吃也被拒絕，讓他至今想到仍很受傷，還是留著自卑感。

李沛綾與甄莉帶著各自兒女，與王燦、無尊、造型師梵緯、網紅那對夫妻的Kim及女兒妮妮，一起出席「喜歡自己！親子野餐派對」，力挺顱顏孩童。（鄭任南攝）

梵緯說兒時也曾因身材嬌小、個性陰柔被笑「娘娘腔」，直到國中學吉他開始有自信，同學反而不再欺負他。他呼籲大家要多培養孩子的信心，包括在未來這些顱顏孩子們的需要，他也可以協助幫助他們在「美」的部分，一定義不容辭協助支援。

李沛綾與甄莉帶著各自兒女，與王燦、無尊、造型師梵緯、網紅那對夫妻的Kim及女兒妮妮，一起出席「喜歡自己！親子野餐派對」，力挺顱顏孩童。（鄭任南攝）

李沛綾感嘆，其實長相好看也一樣會被排擠欺負，她從小就因外表而被霸凌，只因為學長欣賞她、每天送早餐，引起學姐不滿，跑來警告她，她被警告到不敢上學，至今陰影猶在，無法抹滅。她希望社會可以少一點霸凌，多一點愛，因為你不知道這些霸凌者的人會給受害者什麼樣的傷害，所以今天特別帶兩個孩子到現場感受，學習尊重每一個人都是獨一無二的個體，也希望藉此鼓勵顱顏家庭，同時讓更多大小朋友理解尊重差異的重要性，期待這個社會能更正面友善。

李沛綾帶著兒女與王燦一起出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」。（鄭任南攝）

李沛綾15歲、讀高一的兒子Visen，聽到媽媽要參與公益記者會，也主動表示要現場演奏薩克斯風，鼓勵顱顏寶貝們，讓李沛綾相當感動。她透露現在跟兒子還會十指緊扣一起散步，兒子睡覺到一半也會跑來撒嬌、親一下，她很珍惜兒子還願意這樣撒嬌的時光。身高185公分的Visen說，現在每天放學回家都會跟媽媽分享學校發生的事，不管好的、不好的，媽媽鼓勵他盡量開口，有事情不要悶在心裡，不然情緒會受影響。

李沛綾帶著兒女與梵緯、王燦一起出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」。（鄭任南攝）

他上台演奏薩克斯風台風穩健，受訪時表示自己不會緊張，因為吹薩克斯風8年，也做公益8年了。李沛綾則說，其實不只8年，兒子小時候就跟著她參加很多公益活動，現在上台也不用她擔心。出席活動、表演經驗豐富的Visen還自曝：「千萬不要給我麥克風，會拿不回來，你一給我，我可以講30分鐘！」

李沛綾、甄莉、王燦、無尊、造型師梵緯、網紅那對夫妻的Kim等藝人出席「喜歡自己！親子野餐派對」，力挺顱顏孩童。（鄭任南攝）

無尊現場捐贈300杯飲料力挺169個顱顏家庭和百位志工，他表示：「感謝那對夫妻(Kim京燁)的邀約，他知道我有飲料店可以支持活動，我真的很開心能盡一己之力，一起響應。」那對夫妻則是為基金會到處號召串聯，為愛不遺餘力。

甄莉帶著兒女出席「喜歡自己！親子野餐派對」，力挺顱顏孩童。（鄭任南攝）

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。