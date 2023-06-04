45歲女星林利霏與張翰結婚7年、育有1女，她4日出席醫美活動時，表示懷孕時曾胖了16公斤，現在不會追求瘦回到像紙片人，認為「女人過40不能太瘦會現老態，要勻稱」，並透露為了剛滿6歲、即將就學的女兒，一家3口下月將定居台東，據悉2月已賣掉上千萬新店的房子，未來10年會在當地生活。

林利霏表示女兒不適合體制內的教育制度，和老公討論之後，決定搬去台東，因為老公曾在台東拍過片，感受當地好山好水，環境又大，至於小孩的1學期學費，她僅稱「比私立便宜」。她說定居在台東市計畫了3年，已在當地置產，未透露房價，表示屋內設計走簡約風，坪數沒有比台北大。

林利霏透露一家三口下月將定居台東。（陳俊吉攝）

她之前上節目曾說與老公「房事」頻率變少，今笑說夫妻倆雖各忙各的，「還是有按時交功課啦。」提到好姐妹小甜甜，林利霏說雖然最近忙碌2人比較少見面，但一直都有關心彼此，覺得小甜甜精神狀態很OK，曾幫小甜甜帶她女兒「米苔目」，大誇米苔目是天使寶寶、很好帶，也不大哭鬧，「晚上睡覺就自己躺下去，10分鐘就自己睡著。」