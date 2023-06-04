2023中華企業射箭聯賽4日繼續在台中市四箴國中開戰，繼前役風佑築替協會青年女單開胡，今天柯倫祐也以6比2逆轉新濠建設李金糖，拿下本季男單首勝，而全隊3比2勝出也是今年第一次單場積分占優。

風佑築昨天6比0完封新竹市愛山林郭紫穎，今天碰上成都世大運國手彭家楙鏖戰至第五輪，趁著對方最後射出七分箭時補上九分箭，搶下1分後確定以6比4獲勝。男單柯倫祐第一輪雖然出現五分箭，隨後打起精神，完成逆轉秀，讓青年隊的男單也終於開胡，賽後臉上難掩興奮。

「就是放開射，告訴自己要沉著氣，不要特別想十分。」柯倫祐表示，這兩天風佑築都拔得頭籌，對團隊氣勢影響很大，「對大家都是個鼓勵，要相信我們做得到。」

其實柯倫祐昨天就有機會扳倒新竹市愛山林的林子翔，最終4比6惜敗，他今天回想，「昨天對子翔學長特別想贏，因為上一次對決我是0比6慘敗，但我知道那不是我真正的實力。」

前兩點拿下後，第三點的混雙陳玟馨／李子傑與施孟君／洪晟皓拚到最後一刻的最後一刻，因為加射階段4人都射出十分箭，最後由較接近靶心的陳玟馨／李子傑驚險帶走勝利。

「超緊張的，但就順著比賽張力去射。」李子傑透露，平時就會做意象訓練，就是為了正式比賽時遇到類似狀況，「隊友都射十分了，我不能讓彼此失望。」

李子傑表示，教練平時告誡他們「十分是運氣，九分是實力」，「因為射箭變數太多了，但能穩定射到九分就代表訓練夠扎實，一切都順利的話，十分自然就會來，而且每支箭都射九分的話，成績應該也不會差。」

就讀中山工商高二的李子傑，今天正好是他17歲生日，他特別感謝家人的支持，「我平時住校，離家裡車程將近1個小時，但放假時爸媽再忙都會來接我，家族有什麼活動也會因為我有比賽而改期，我覺得很幸福。」

至於生日願望，李子傑笑說，以前遇到國手選拔賽都會表現失常，「選前8名我常常排在第10名左右，例如之前的世青少，希望之後不要再起伏這麼大。」