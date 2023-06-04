民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，4日展開訪日行程，他在僑宴提及，自己被罵說，每次都講話失言，只有跟中國講話從來沒有失言過，「你知道為什麼嗎？因為我把它當一回事」，他認為，互信基礎才有辦法做事，「你有你的堅持，我有的堅持，但是大家只要講好就不准改」，絕對不耍小手段，不管怎樣只要講好一定照那樣做。

柯文哲4日晚間在東京參加由「日本國會窗口」主辦的僑宴發表演講，有台僑在提問環節詢問，若選上總統，如何做到平等的立足點與中國對話？柯文哲表示，他一直認為，兩岸之間同文同種，有相同歷史語言宗教文化，還是可以談，一開始他在講兩岸之間五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，不管葛來儀（Bonnie Glaser）抹紅他，但葛來儀說在台灣政治人物對中國人的標準來看，柯文哲是最可靠的。

柯文哲話鋒一轉說，2013年台灣人公共事務會（FAPA）請他去美國參眾兩院，當時是為了阿扁保外就醫，拜託美國那些國會議員聲援，他有見到一些參議員助理，跟他們聊天，發現他們為什麼對阿扁這麼討厭，他們在他面前罵阿扁「大西洋迷航記」。

柯文哲接著說，他這次去美國，見過美國國務院、國防部、國安會、AIT高層，美方就很清楚的直接跟他講，台灣將來誰當總統，美國都沒有意見，不過有一件事情大家先講好，no surprise，這句話什麼意思，大家講話要算數。

柯文哲指出，自己後來才知道，國與國之間，最重要的是trust（信任），大西洋迷航記為什麼會讓美國抓狂，阿扁要去哪個國家要先講，不要飛機飛來飛去，因此國務院抓狂。

他表示，有人罵他說，柯文哲每次都講話失言，只有跟中國講話從來沒有失言過，「你知道為什麼嗎？因為我把它當一回事」。

柯說，「你要講什麼，我要講什麼，大家事先講好，你有你的堅持，我有的堅持，但是大家只要講好就不准改」trust是一個很重要原則，互信基礎才有辦法做事，要不然沒辦法。

柯文哲指出，台灣如何與中國相處，民進黨跟共產黨之間今天最大問題是完全沒有trust，trust需要時間，他後來想一想，8次雙城論壇加一次世大運，一共9次，而辦雙城論壇幕後的故事，以後真的解密後寫在故事，哪有那麼輕鬆的，雙方都要過招，但是他後來想通一個道理，絕對不耍小手段，不管怎樣只要講好一定照那樣做，久了以後，對方知道說你就是這樣。

柯文哲打趣稱，空城計一生只能用一次，那次用完就沒有了，還不到生命交關的時候那次不可以用，因為用一次你就沒有信用了。

柯文哲指出，葛來儀講那句話，她都沒有想到說，為什麼在台灣所有政治人物裡面，對中國來講，柯文哲是最reliable，就是他不會變來變去，這要花很長的時間建立那個credit，我們常常為了短期利益犧牲長期利益，常常要耍小手段，占人家便宜，「我都沒有，行不行，不行就不行，不勉強的」。

柯文哲說，其實中國也有困境，要有同理心，他跟大陸官員講，中國歷史上，人人有飯吃的朝代沒有幾次，這樣講對方就覺得柯很了解對方的困難，這叫同理心；陸方也常常要求東要求西，他說「啊不然你去跟美國講」，每次耍這招就過關，「你要諒解我啊，這也不是我片面可以決定的啊」。

他直言，「你有你的困難，我有我的困難」，大家互相諒解，互信是一個很重要的基礎，這也是2013年學到的一堂課「no surprise」，其實他這次去美國，美方也是這樣當面跟他講no surprise，講不止一次，美方稱，以後台灣誰當總統都沒意見，記住一個原則no surprise，他則答稱他知道，從2013年阿扁的故事就知道了。