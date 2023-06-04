配合2023世界自行車日，新竹市監理站與新竹市政府、新竹市警察局，3日上午在新竹市港南運河公園，辦理新竹市親子慢騎交通安全小尖兵體驗活動。

新竹市監理站指出，現場以「路口停讓」為主題，搭配交通安全小尖兵扮演體驗及交通安全知識闖關活動，適時教導參與活動的小朋友如何安全過馬路，將交通安全知識在遊戲進行當中，傳達並深植小朋友心中。

同時，也讓參與活動的年輕父母，了解路口慢看停、行人停看聽的重要。將交通安全知識，從個人推廣到家庭、延伸至社會，讓路口停讓文化變成生活的一部分。

新竹市監理站站長周景朗表示，為提升交通安全，自今年3月31日起，提高對於車輛未禮讓行人的罰責，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元。

周景朗提醒，路口停讓對於營造交通安全相當重要，希望此次藉由親子交通安全宣導活動，強化路口停讓交通安全向下扎根，共同維護用路人安全。