歡慶6月9日鐵路節，15日警察節，六福村與麗寶樂園渡假區即日起至30日推出專屬優惠，回饋辛苦的三鐵警消人員，向他們平時的辛苦致敬。

「三鐵警消月」優惠活動，凡任職於高鐵、捷運、警察、消防員、海巡等，現任從業人員，本人持證購票，暢遊探索世界或馬拉灣原價899元的門票，優惠價450元。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園渡假區有全台最大水陸雙主題樂園，想要感受玩水沁涼暢快，可以到馬拉灣體驗近3公尺高的大海嘯、高空快速滑水道、刺激的人工衝浪機等設施；陸上的探索世界也同樣精彩，有全球唯一的斷軌式雲霄飛車，可暢玩刺激的遊樂設施，欣賞精彩的表演秀，適合全家大小一起來遊玩。，即日起至30日，凡任職於高鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、民防、海巡等，現任從業人員，本人持證購票，即享探索世界、馬拉灣雙園擇一450元，原價899元門票優惠，搭乘全台最大天空之夢摩天輪150元，同行親友每人享699元優惠，至多以2人為限，優惠不分平假日，鼓勵平日辛勞的三鐵人員與警察們帶親友來趟樂園放鬆之旅。

六福村六月份主打鐵路節、警察節優惠699元，還能帶親友，至多4位同享優惠。（ 六福村提供）

六福村也針對警察、義警、義交、警校教職或學生的身份，即日起至30日享有699元專屬優惠，原價1199元，搭配「FUN自由」雙人住房優惠專案8600元起，加碼招待第3、第4人入住。