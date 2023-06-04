台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（4）日出訪日本，晚間與東京僑界餐敘前發表演說，柯文哲在問答環節被問到，他提出的「台灣自主」要如何自主？柯表示，「台灣人要可以決定政治制度跟生活方式，這是底線，這叫台灣自主」。

柯文哲指出，「台灣自主」這個字用的非常精準，自主就是決定自己的命運、前途，台灣現階段不可能統一也不可能獨立，兩岸在現階段是政治制度跟生活方式的不同；他提到，印度要脫離英國，是種族民族主義，印度人跟英國人長得就不一樣，語言文化人種都看起來不一樣，可是美國脫離英國，是公民民族主義，英國跟美國都講英文的。

柯文哲反問，如果今天台灣跟中國的狀況，你覺得是印度對英國還是美國對英國？是美國對英國，簡單的講，台灣對中國大陸是政治制度跟生活方式的不同，意思就是說，「這種政治制度跟生活方式是我自己選的」。

柯文哲也說，自己剛當台北市長的時候，那時候講說8年要追上新新加坡、要跟新加坡拉平，自己當市長當了半年以後，就知道這個沒辦法，為什麼，前總統李登輝對台灣歷史最大的影響，就是讓台灣走上一條沒有辦法回頭的民主之路，台灣的國家性格已經改變了，所以台灣沒有辦法用新加坡的統治方法。

柯直言，新加坡那種叫做父權式的民主，在台灣大概要用那套沒辦法，這是李登輝對台灣歷史的改變，所以在講說台灣自主，應該這樣講，「台灣人要可以決定政治制度跟生活方式，這是底線，這叫台灣自主」。