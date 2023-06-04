美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘中共軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。退役少將栗正傑對此表示，中共態度一次比一次強硬，這是共軍給的警告；而共軍在台海有「主場優勢」。

栗正傑今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中共態度一次比一次強硬，殲-16從RC-135鬼切過去，殲-16性能比較好，可以控制好距離。這一次美艦鍾雲號還帶著加拿大的護航艦一起過來，共軍052D蘇州號則從美艦前面橫切過去，可說「狹路相逢，勇者勝」。

栗正傑接著表示，海上軍艦相撞，這不是第一次。俄羅斯跟美軍也撞過，而且主動撞，無線電還呼號「我奉命我艦撞你艦」。而1988年，俄羅斯兩艘軍艦噸位只有3000噸，去撞美軍10000噸的巡洋艦。1992年。俄羅斯撞美軍核子潛艦，美軍核子潛艦就報廢了。

至於美加軍艦穿越台海，中美軍艦在台海險相撞，栗正傑指出，這次事件，其實共軍給了一個很大的警告。而在台海，共軍有一個優勢，就是「主場優勢」。