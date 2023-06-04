新北市三重區一向被國民黨視為艱困選區，因此面對2024選舉腳步接近，三重立委人選顯得格外重要，過去就外傳藍營有意徵召前新北市議員蔡明堂參選，而他本人也在今晚於三重的神農文化祭上，在先嗇宮董事長、前國民黨秘書長李乾龍以及新北市議員王威元的陪同下，正式表態將會「義不容辭」！

三重著名的神農文化祭今晚開幕，先嗇宮董事長、前國民黨秘書長李乾龍與今年爐主、新北市議員王威元都親自出席，2人也在致詞時不斷暗示，前新北市議員蔡明堂已經準備好，將要迎接新的挑戰，亦即蔡明堂將代表國民黨參選2024的三重區立委。

面對向來屬於藍營艱困選區的三重，先前就已傳言國民黨將徵召蔡明堂出戰，並已獲得黨內共識，將會在6月份徵召蔡，而這樣的傳言也在今晚由他本人正式表態被證實。

蔡明堂在致詞時先是感謝三重鄉親過去三十年的支持，讓他不管在台北縣或新北市時代都能夠擔任立委來替地方爭取建設，隨後他立即表示，只要是三重需要他來替地方打拼，他是義不容辭的。

蔡明堂說，說很多人問他為什麼要參選立委？他說，在市長侯友宜跟市府團隊的努力下，他深深感到很多地方上爭取的建設，隨著時代的不同，人工、原料上漲，讓很多建設無法發包，歸咎其原因就是因為無法爭取到更多的預算。

蔡強調，因為新北市跟中央是屬於不同政黨，所以新北在六都裡面所拿到的統籌分配款最少的，所以變成很多地方的建設要靠中央的民意代表來爭取，但是很遺憾的是，這十幾年來三重的中央民代，不是因為有事被抓去關，就是從來不出席立法院會，所以很多地方建設都沒有辦法爭取。

「我很大膽，也很了解我地方所需的建設！」蔡明堂正式表態，若有機會擔任地方的立法委員，當然是義不容辭的，能夠繼續來為地方服務，「就是我的志願！」