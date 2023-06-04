新北市一名王姓男子先前返家時，見到A女在電梯中張貼社區公告，便突然搭上A女的肩膀，後來又在社區辦公室中亂摸B女屁股，A、B女深感不適，決定報警處理。新北地院審結，依犯性騷擾罪，應執行王男拘役90日，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，王男、A女及B女均為同社區住戶，2021年8月間A女在社區電梯內張貼公告，未料王男見狀便站在A女身後，先伸手觸摸A女肩膀後再搭住，1周後王男稱要替A女按摩，便突然雙手搭在A女肩膀上，並有揉捏的動作。又2022年10月間，王男在社區辦公室內，以左手觸摸B女的臀部，全案經由A、B女前往新北市警局永和分局報案，由新北地檢署偵結起訴。

新北地院審理時，王男坦承有觸摸A女，但否認性騷擾，稱A女沒有拒絕他，他有打算替A女按摩，但A女沒有講話也沒有拍掉他的手；法官勘驗A女證詞及監視器畫面後，認定王男觸摸A女的肩膀範圍，屬於身體隱私部位，確實為性騷擾，故不採信說詞。

B女部分，王男稱自他請B女喝飲料，B女罵他三字經，他才會摸對方，且他僅有摟B女的肩膀，但法官勘驗監視器畫面後，發現王男確實伸手拍打B女臀部，後來B女身體向前一縮等，確實為性騷擾行為，審酌後，依犯性騷擾等數罪，應執行拘役90日，得易科罰金9萬元。可上訴。