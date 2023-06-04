全國社區學生棒球大賽第2天，華興和中大聯盟樂桃爭搶U10組北區預賽最後一張晉級門票，華興火力全開敲出11支安打，2局下更直接鯨吞13分，終場以3局16比2毫無懸念贏球，小組賽3戰全勝之姿出線。

華興和中大聯盟樂桃都在4日完成2場賽事，華興一早以8比4擊退火星小子，中大聯盟緊接著以6比1擊敗小小馬，2隊在拿到第2勝後，於小組賽最後一場碰頭。

華興首局就強攻3分，2局下更打了17個人次，靠著7次四壞保送和6支安打，單個半局就海灌13分，也讓勝負結局提前出爐。

華興先發第五棒葉禮仁單場3安猛打賞，貢獻5分打點，只差全壘打就能完全打擊，他表示：「這次比賽打得不錯，以前沒這麼好過，沒有想到。」葉禮仁回休息區後被隊友戲稱「撈哥」，他解釋：「因為我每次都把球撈起來，撈很高，才有這個綽號。」

今年四年級的葉禮仁是二年級時看到王建民投球影片對棒球產生興趣，也對於自己的棒球生涯有了初步規劃，「在五年級打出成績，爭取進入U12中華隊，之後國中屬意長安國中、高中穀保家商、大學文化大學，22歲挑戰旅外，當個好球員直到40歲轉教練。」